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Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
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Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки

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Фото: соцсети
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Во время обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) вооруженными формированиями Украины (ВФУ) 2 июля пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ возросло до двух», — говорится в заявлении.

Приходько также сообщил, что в результате обстрела произошло возгорание дома, а также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

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Ранее, 1 июля, стало известно об обстреле ВФУ Донецка. Корреспондент «Известий» показал последствия удара: были разрушены хозяйственные постройки и часть жилого дома в частном секторе. При этом в пострадавшем доме жили люди, в том числе и дети.

Тогда же был нанесен удар по общежитию с инвалидами по слуху в Донецке. В результате обстрела Киевского района пострадали две женщины 1962 и 1943 годов рождения. Находились ли пострадавшие в момент удара в общежитии, не уточняется.

Украинские боевики ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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