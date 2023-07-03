Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки

Во время обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) вооруженными формированиями Украины (ВФУ) 2 июля пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ возросло до двух», — говорится в заявлении.

Приходько также сообщил, что в результате обстрела произошло возгорание дома, а также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

Ранее, 1 июля, стало известно об обстреле ВФУ Донецка. Корреспондент «Известий» показал последствия удара: были разрушены хозяйственные постройки и часть жилого дома в частном секторе. При этом в пострадавшем доме жили люди, в том числе и дети.

Тогда же был нанесен удар по общежитию с инвалидами по слуху в Донецке. В результате обстрела Киевского района пострадали две женщины 1962 и 1943 годов рождения. Находились ли пострадавшие в момент удара в общежитии, не уточняется.

Украинские боевики ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.