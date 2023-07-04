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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мирный житель был ранен при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства уточняется, что мужчина 1985 года рождения пострадал в результате удара по многоквартирному жилому дому микрорайону «Зорька».

Ранее, в 20:00 был зафиксирован прилет 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватой со стороны Ласточкино.

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В этот же день в экстренных службах ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под удар попал автобус, в результате погиб мужчина.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны украинских боевиков. Он добавил, что в результате атаки произошло возгорание дома, также была повреждена квартира в жилой многоэтажке.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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