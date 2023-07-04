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Пушилин сообщил о восьми пострадавших в результате обстрелов в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения. Об этом 4 июля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских боевиков. Было опубликовано видео последствий удара. На нем видны повреждения жилых домов, обломки и выбитые стекла.

Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

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Накануне в экстренных службах ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под удар попал автобус, в результате погиб мужчина.

Украинские националисты ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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