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Два человека погибли в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека погибли 4 июля в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом сообщают «Известия».

Также опубликовано видео последствий удара. На кадрах видны повреждения жилых домов, обломки и выбитые стекла.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле района Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала девочка 2018 года рождения.

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Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

Накануне в экстренных службах ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под удар попал автобус, в результате погиб мужчина.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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