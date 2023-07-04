Два человека погибли в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ

Два человека погибли 4 июля в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом сообщают «Известия».

Также опубликовано видео последствий удара. На кадрах видны повреждения жилых домов, обломки и выбитые стекла.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что при обстреле района Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала девочка 2018 года рождения.

Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

Накануне в экстренных службах ДНР рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под удар попал автобус, в результате погиб мужчина.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.