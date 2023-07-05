Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Грузии в Киеве покинет Украину 6 июля
Общество
Умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов
Спорт
Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии
Мир
Устроивший взрыв в киевском суде подсудимый погиб
Мир
Суд назначил дату рассмотрения иска УПЦ к заповеднику «Киево–Печерская лавра»
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
Сюжет:

После обстрела украинскими националистами Макеевки начался пожар

0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) начался пожар. Кадры возгорания в среду, 5 июля, появились в распоряжении «Известий».

На записи видно, как в вечерних сумерках над городом полыхает рыжая вспышка.

По информации «Известий», после атаки Черногвардейского района загорелась нефтебаза.

«Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ключарова.

Тревожные звонки: что известно о причинах и последствиях обстрела в Макеевке
Только ли использование военными мобильных телефонов вызвало ракетный удар

Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 68 человек. Кроме того, погиб мужчина 1961 года рождения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023