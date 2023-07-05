После обстрела украинскими националистами Макеевки начался пожар

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) начался пожар. Кадры возгорания в среду, 5 июля, появились в распоряжении «Известий».

На записи видно, как в вечерних сумерках над городом полыхает рыжая вспышка.

По информации «Известий», после атаки Черногвардейского района загорелась нефтебаза.

«Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ключарова.

Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 68 человек. Кроме того, погиб мужчина 1961 года рождения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.