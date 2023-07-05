Мэр Макеевки сообщил об эвакуации пациентов из поврежденной больницы

Пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуируют в другие медучреждения. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил мэр Макеевки Владислав Ключаров.

«Пострадал хирургический корпус, выбиты все стекла. Пациентов переводят в другие больницы», — сообщил он.

Ранее в этот день Ключаров рассказал «Известиям», что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения. Есть погибшие и раненые.

О попадании украинского снаряда в здание больницы также заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Камышов. По его словам, были повреждены хирургическое и реанимационное отделения.

Тогда же корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.