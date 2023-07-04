В результате удара ВСУ по Макеевке была повреждена больница
Здание больницы в Макеевке было повреждено в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 4 июля, сообщил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Камышов.
По его словам, под обстрел попали хирургическое и реанимационное отделения. Есть пострадавшие, в том числе тяжелораненые.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.
До этого во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке. В числе пострадавших девочка 2017 года рождения. Кроме того, во время обстрела Петровского района Донецка погибли два человека.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.