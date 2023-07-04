Мэр Макеевки заявил о погибших в результате обстрела ВСУ

В Макеевке в результате обстрела украинскими боевиками зарегистрированы множественные разрушения жилых административных зданий. Есть погибшие, заявил мэр города Владислав Ключаров 4 июля «Известиям».

«Обстреляли Червоногвардейский район, обстрелы продолжаются. Повреждено очень большое количество домов. Мы сейчас находимся в больнице №2, в которую произошли попадания. Разрушены тепловой контур, окна», — сказал он.

Пострадавшие и раненые продолжают поступать в больницу, добавил Ключаров.

Количество раненых устанавливается.

Ранее в этот же день сообщалось, что здание больницы в Макеевке было повреждено в результате атаки со стороны украинских военных. По его словам, под обстрел попали хирургическое и реанимационное отделения. Есть пострадавшие, в том числе тяжелораненые.

До этого, корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке, в том числе девочка 2017 года рождения в результате обстрела ВСУ. Во время обстрела Петровского района Донецка погибли два человека.

Об обстреле Петровского района Донецка ранее сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.