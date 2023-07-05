Число пострадавших от обстрела Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 68 человек

Число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 68 человек. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, погиб мужчина 1961 года рождения, добавили в представительстве республики в СЦКК.

Ранее в среду корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал обстановку в поврежденной больнице в Макеевке. Во всем здании выбиты стекла. Сюда продолжают прибывать раненые, передает корреспондент.

Тогда же мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

4 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.