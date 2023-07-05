«Известия» показали обстановку в поврежденной больнице в Макеевке

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский 5 июля показал обстановку в поврежденной больнице в Макеевке после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы находимся во второй больнице города, которая также попала под удар. Во всем здании выбиты стекла. Сюда продолжают прибывать раненые. Буквально только что подъехала еще одна машина скорой помощи», — передает корреспондент.

Во всем городе масштабные разрушения. Зафиксировано большое количество пострадавших, в том числе в больнице, где людям оказывают необходимую — уже повторную — медицинскую помощь, добавил Быковский.

«Также пострадавшие распределяются по другим больницам города Донецка», — рассказал корреспондент.

По предварительной информации, во время обстрела ВСУ пострадало здание детского сада и школы №44 в том же Червоногвардейском районе Макеевки.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Также он рассказал «Известиям», что после удара по городу зарегистрированы множественные разрушения жилых административных зданий. Есть погибшие и раненые.

О попадании украинского снаряда в здание больницы также заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Камышов. По его словам, были повреждены хирургическое и реанимационное отделения.

Тогда же корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что украинские боевики ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.