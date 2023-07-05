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Нефть из поврежденного нефтепровода в Коми загрязнила 5 км реки Колвы
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Нефть из поврежденного нефтепровода в Коми загрязнила 5 км реки Колвы

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Фото: ТАСС/прокуратура Республики Коми
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Специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами реки Колва в Республике Коми на протяжении 5 км течения, сообщили в экстренных службах 5 июля.

«Проведено обследование течения Колвы с воздуха, выявлено загрязнение протяженностью 5 км», — уточнил собеседник ТАСС.

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Разлив нефти с попаданием в реку Колва на территории округа Усинск произошел 1 июля. Нефтяная жидкость попала на почву и в реку, площадь загрязнения на тот момент составляла около 4 тыс. кв. м. Причиной случившегося стала неисправность на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

Как позднее, 4 июля, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ведомство ведет внеплановую проверку.

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