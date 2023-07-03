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В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку

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В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку Колва на территории округа «Усинск». Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства 2 июля.

Как ведомство уточнило на своей странице в соцсети «ВКонтакте», причиной случившегося стала неисправность на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

На территории округа сейчас действует режим повышенной готовности. На месте происшествия работает оперативная группа. Для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и четыре единицы техники.

Ранее, 12 июня, два танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров» столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. 13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива и оно начало выливаться в акваторию.

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