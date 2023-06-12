Два танкера столкнулись на Лене в Иркутской области

На реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулись два судна — танкер ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск». Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

Отмечается, что танкер ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске.

«Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. В результате аварии повреждена цистерна с топливом, часть которого вытекла в реку. В управлении уточнили, что пострадавших нет.

Проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»), ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 31 мая, два теплохода столкнулись на реке Лене в Иркутской области. В результате происшествия одно из судов село на мель, разлива топлива не произошло. Никто не пострадал.