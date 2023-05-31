Два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области
Два теплохода столкнулись в среду, 31 мая, на реке Лена в Иркутской области. Об этом информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в среду, 31 мая.
Предварительно, примерно в 06:30 (1:30 мск) на 3617,5 км реки Лены в городе Усть-Кут Иркутской области столкнулись теплоходы РТ-482 с баржей МП-2552, груженой углем, и «Капитан Каблуков» с баржей МП-2591, груженой плитами.
«В результате происшествия теплоход «Капитан Каблуков» сел на мель, <…> разлива топлива не произошло. На место выехал Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев», — говорится на сайте прокуратуры.
Никто не пострадал. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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