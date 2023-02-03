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Двое моряков пропали без вести после столкновения грузовых судов в Японии

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Фото: NHK
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Два грузовых судна столкнулись у побережья города Имабари в Японии, после чего двое моряков пропали без вести. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел накануне ночью недалеко от пролива Курусима. Многотонный корабль «Сэйрю», перевозивший более 2 тыс. т известняка, врезался в сухогруз «Коэй-мару», после чего перевернулся и затонул. Из пяти членов экипажа «Сэйрю» трое были спасены, а еще двоих, в том числе капитана, разыскивают сотрудники экстренных служб.

Между тем «Коэй-мару» своим ходом добрался до ближайшего порта, несмотря на серьезные повреждения. Все четыре человека, находившиеся на борту судна, живы, их здоровью ничто не угрожает.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 25 января, на юго-западе Японии потерпело крушение грузовое судно под флагом Гонконга. Корабль затонул в 110 км к западу от островов Дандзё, входящих в состав префектуры Нагасаки. По данным береговой охраны, на борту находились 14 граждан Китая и 8 граждан Мьянмы. Два человека погибли в результате аварии, уточнили в NHK.

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