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Береговая охрана Японии сообщила о затонувшем грузовом судне с десятками людей на борту
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Береговая охрана Японии сообщила о затонувшем грузовом судне с десятками людей на борту

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kyodo
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Грузовое судно под флагом Гонконга затонуло на юго-западе Японии. Предпринимаются усилия по спасению 22 членов экипажа, сообщило 25 января Bloomberg.

Судно затонуло в 110 км к западу от отдаленных островов Дандзё, входящих в состав префектуры Нагасаки, сообщил представитель береговой охраны. По его словам, береговая охрана получила сигнал бедствия поздним вечером вторника. Причина затопления судна до сих пор неизвестна. Он добавил, что среди членов экипажа — граждане КНР и Мьянмы.

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