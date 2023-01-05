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В Нигерии при крушении речного судна погибли десять человек

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Не менее десяти человек погибли в результате крушения речного судна в Нигерии. Об этом в среду, 4 января, сообщило агентство France Presse (AFP).

Согласно имеющейся информации, из-за серьезного перевеса лодка, следовавшая через реку Нигер в штате Кебби, разломилась на две части. В этот момент на борту находилось около 100 пассажиров.

Десять тел были обнаружены командой водолазов, еще десять человек числятся пропавшими без вести. Впрочем, с учетом того, сколько времени прошло после крушения, эти люди, вероятнее всего, уже мертвы — такое предположение озвучил глава районной администрации Яхая Белло Коко.

Отмечается, что подобные происшествия — не редкость для Нигерии. Это связано, прежде всего, с пренебрежением мерами безопасности и некачественным техобслуживанием водного транспорта.

Ранее, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Четыре человека погибли. В спасательной операции были задействованы корабли военно-морского флота и вертолеты. По факту ЧП инициировали расследование.

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