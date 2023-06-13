Режим ЧС введен после столкновения двух танкеров на реке Лене
Режим чрезвычайной ситуации введен после столкновения двух танкеров на реке Лене. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 13 июня в Telegram-канале.
По его словам, у танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, которое начало выливаться в акваторию. Экипаж занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента.
Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается. По словам главы региона, ситуация осложняется тем, что река является судоходной. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты, вследствие чего местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.
12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулись два судна — танкер ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск». Отмечается, что танкер ТР-901 находится на ремонте в порту в Алексеевске.