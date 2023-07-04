В Чехии цыгане попросили защиты от украинских мигрантов

В чешском городе Пардубице местные цыгане прошли маршем, требуя защиты от агрессии украинских мигрантов. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает телеканал Ceska Televize.

Марш стал реакцией на массовую драку местных цыган с украинскими мигрантами, которая произошла 1 июля. В ней участвовало около 20 человек, один цыган с колотой травмой лица был доставлен в больницу. После драки три человека были задержаны полицией за мелкое хулиганство. Полиция не раскрывает их национальность.

«Мы хотим обратить внимание правительства на то, что мы тоже являемся гражданами Чехии и не ходим по городу с оружием и не нападаем. Мы хотим жить мирно. Мы здесь, потому что ситуация среди цыган напряженная. Этот субботний случай не уникален», — рассказал один из участников протеста Фердинанд Баник.

Марш прошел мирно, сообщила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Ранее, 29 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что ЕС ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. Он обратил внимание, что Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

Польский премьер добавил, что Польша приняла 3 млн украинских беженцев, из которых 1,5 млн остались в стране.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.