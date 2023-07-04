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В бундестаге заявили о незаконной конфискации транзитных машин россиян в ФРГ

Депутат бундестага Шмидт: в Германии незаконно конфискуют транзитные машины россиян
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Фото: Global Look Press/CRolf Poss via www.imago-images.d
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В правительстве Германии произошел очередной всплеск русофобии, чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против россиян. Об этом сообщил 3 июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан (VADAR) Евгений Шмидт.

«Всего несколько дней назад чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны. Они ссылаются на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ», — сообщил Шмидт на своем Youtube-канале.

Он отметил, что чиновники также начали конфисковать автомобили с российскими номерными знаками у граждан России, которые имеют постоянное место жительство в Германии.

По словам депутата, под прикрытием санкционной политики власти ФРГ наносят «большой вред в первую очередь простым людям». Шмидт также призвал россиян воздержаться от использования территории Германии в качестве транзитного государства в ближайшее время.

Он добавил, что VADAR взяла на контроль эти события. Депутат направил правительству запрос для установления законности этих действий.

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Ранее, 19 июня, правозащитники потребовали руководство Евросоюза (ЕС) должно обозначить свою позицию по поводу заявления президента Чехии Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. Тогда Шмидт сообщил, что намерен потребовать от правительства ФРГ прокомментировать, насколько слова чешского лидера соответствуют закону о разжигании межнациональной розни и отвечают принципам европейской и немецкой политики.

До этого, 15 июня, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии.

Дискуссия о введении уголовной ответственности за проявление русофобии активно возобновилась на парламентской площадке в течение последнего года.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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