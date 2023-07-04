В бундестаге заявили о незаконной конфискации транзитных машин россиян в ФРГ

В правительстве Германии произошел очередной всплеск русофобии, чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против россиян. Об этом сообщил 3 июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан (VADAR) Евгений Шмидт.

«Всего несколько дней назад чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны. Они ссылаются на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ», — сообщил Шмидт на своем Youtube-канале.

Он отметил, что чиновники также начали конфисковать автомобили с российскими номерными знаками у граждан России, которые имеют постоянное место жительство в Германии.

По словам депутата, под прикрытием санкционной политики власти ФРГ наносят «большой вред в первую очередь простым людям». Шмидт также призвал россиян воздержаться от использования территории Германии в качестве транзитного государства в ближайшее время.

Он добавил, что VADAR взяла на контроль эти события. Депутат направил правительству запрос для установления законности этих действий.

Ранее, 19 июня, правозащитники потребовали руководство Евросоюза (ЕС) должно обозначить свою позицию по поводу заявления президента Чехии Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. Тогда Шмидт сообщил, что намерен потребовать от правительства ФРГ прокомментировать, насколько слова чешского лидера соответствуют закону о разжигании межнациональной розни и отвечают принципам европейской и немецкой политики.

До этого, 15 июня, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии.

Дискуссия о введении уголовной ответственности за проявление русофобии активно возобновилась на парламентской площадке в течение последнего года.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.