Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН одобрили усилия стран Африки по урегулированию кризиса на Украине
Мир
Блинкен призвал КНР «закрыть главу» с китайским аэростатом
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов из РСЗО
Мир
В Белом доме не назвали конкретных сроков встречи Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Германии потребовали от Борреля оценить русофобские заявления президента Чехии
Экономика
ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран
Мир
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Мир
Нарышкин сообщил об отказе сотен украинских дипломатов возвращаться на родину
Культура
Историческому музею передадут связанные с историей Крыма реликвии
Мир
В Германии люди застряли на аттракционах во время пожара в парке развлечений
Мир
В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
Мир
СМИ сообщили о пяти людях в пропавшем в районе обломков «Титаника» батискафе
Общество
Суд в Москве изъял у бывшего московского следователя более тысячи биткоинов

В Германии потребовали от Борреля оценить русофобские заявления президента Чехии

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Christine Olsson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Европейского союза (ЕС) должно обозначить свою позицию по поводу заявления президента Чехии Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. На это указали в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) в понедельник, 19 июня.

Накануне Павел заявил, что в отношении россиян, проживающих за рубежом, необходимо ввести ограничения. Он привел в пример японцев, которые жили в США во время Второй мировой войны и были «под строгим режимом наблюдения».

В VADAR сообщили, что правозащитники уже готовят соответствующие обращения в адрес правительства Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В заявлении отмечается, что чешский президент неспроста вспомнил о временах Второй мировой войны, когда около 120 тыс. человек японского происхождения были насильно помещены в лагеря для интернированных после нападения японских войск на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

«Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павла этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря. Это исходит из контекста его заявления, — заявил президент VADAR Ульрих Ойме, чьи слова приводятся в Telegram-канале ассоциации.

Он подчеркнул, что в ЕС должны ответить на эти заявления чешского президента.

«Я требую четкой позиции по данному вопиющему факту нарушения прав человека ответа от верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Я оцениваю высказывания чешского политика как факт откровенной русофобии, оторванный от исторического и политического опыта», — сказал Ойме.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), вице-президент VADAR Евгений Шмидт, в свою очередь, сообщил, что намерен потребовать от правительства ФРГ прокомментировать, насколько слова Павла соответствуют закону о разжигании межнациональной розни и отвечают принципам европейской и немецкой политики.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что заявление президента Чехии в отношении россиян вызывает сожаление и отражает соответствующую степень русофобии на Западе.

До этого, 15 июня, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии.

Дискуссия о введении уголовной ответственности за проявление русофобии активно возобновилась на парламентской площадке в течение последнего года.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023