В Германии потребовали от Борреля оценить русофобские заявления президента Чехии

Руководство Европейского союза (ЕС) должно обозначить свою позицию по поводу заявления президента Чехии Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за границей. На это указали в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) в понедельник, 19 июня.

Накануне Павел заявил, что в отношении россиян, проживающих за рубежом, необходимо ввести ограничения. Он привел в пример японцев, которые жили в США во время Второй мировой войны и были «под строгим режимом наблюдения».

В VADAR сообщили, что правозащитники уже готовят соответствующие обращения в адрес правительства Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В заявлении отмечается, что чешский президент неспроста вспомнил о временах Второй мировой войны, когда около 120 тыс. человек японского происхождения были насильно помещены в лагеря для интернированных после нападения японских войск на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

«Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павла этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря. Это исходит из контекста его заявления, — заявил президент VADAR Ульрих Ойме, чьи слова приводятся в Telegram-канале ассоциации.

Он подчеркнул, что в ЕС должны ответить на эти заявления чешского президента.

«Я требую четкой позиции по данному вопиющему факту нарушения прав человека ответа от верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Я оцениваю высказывания чешского политика как факт откровенной русофобии, оторванный от исторического и политического опыта», — сказал Ойме.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), вице-президент VADAR Евгений Шмидт, в свою очередь, сообщил, что намерен потребовать от правительства ФРГ прокомментировать, насколько слова Павла соответствуют закону о разжигании межнациональной розни и отвечают принципам европейской и немецкой политики.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что заявление президента Чехии в отношении россиян вызывает сожаление и отражает соответствующую степень русофобии на Западе.

До этого, 15 июня, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии.

Дискуссия о введении уголовной ответственности за проявление русофобии активно возобновилась на парламентской площадке в течение последнего года.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.