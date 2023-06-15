В Россотрудничестве оценили идею ужесточения наказания за русофобию
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии. Об этом он заявил в интервью «Известиям» на площадке ПМЭФ.
«Русофобия — безусловное зло и такое же преступление, как исламофобия или антисемитизм. Она должна быть полностью под запретом и не считаться позволительной или терпимой. Относительно особой дефиниции за ее проявление, возможно, имеет смысл уточнять нормы уже действующего законодательства. Мне кажется, это вопрос для дискуссии правоведов — надо ли принимать отдельный закон о русофобии или достаточно обойтись имеющимися нормативами, приравняв ее к другим проявлениям ненависти», — сказал Примаков.
При этом сегодня глава Россотрудничества фиксирует улучшение ситуации в сфере защиты прав соотечественников за рубежом: уже налажена работа правозащитных сообществ, которые отстаивают права наших соотечественников.
«Если раньше всё это выглядело довольно отчаянно, то сейчас есть адвокаты, к ним обращаются, они подают жалобы в местные органы власти и в некоторых странах, где сохранились правовые основы, эти усилия приносят свои плоды», — заключил он.
Дискуссия о введении уголовной ответственности за проявление русофобии активно возобновилась на парламентской площадке в течение последнего года.
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