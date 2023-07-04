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Ультраправые группы начали драться с митингующими во Франции

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Фото: t.me/CanalNatio
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Во французском Анже ультраправые группы начали разгонять участников массовых беспорядков. Видео с улиц города 4 июля распространили пользователи Twitter.

Авторы кадров отмечают, что митингующие начали грабить городские улицы. На видео видно, как люди применяют дымовые шашки и бросают бутылки.

«Совместное проживание более невозможно», — говорится в Twitter-аккаунте SoutienFDO.

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Накануне стало известно, что французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек. Средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

2 июля президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал 30 июня последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Российский сенатор Алексей Пушков 2 июля заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, уточнил политик.

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