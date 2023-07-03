В ВСУ заявили о невозможности давить на Запад в вопросе поставок F-16

Украина зависит от Запада в вопросе поставок истребителей F-16 и поэтому не хочет на него давить. Об этом 3 июля заявил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, отвечая на вопрос о сроках начала обучения пилотов.

«Хочется как можно скорее, конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать с такой страной, как Россия», — сказал он на пресс-конференции.

Игнат указал, что западные страны уже одобрили передачу истребителей и обучение украинских пилотов, а сами они готовы приступить к нему.

«Решение есть: Украина будет с F-16. Вопрос в том, чтобы надолго не затягивать с процессом подготовки», — сказал он.

По его словам, сейчас ведется работа над поиском военно-воздушных баз, центров подготовки и обслуживания в Европе и США.

«Это всё очень сложно, это не автомобильная техника и не танки. Это истребитель — высокотехнологичное вооружение. Тут надо просчитывать все детали», — заявил Игнат.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.