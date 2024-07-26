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Двухлетний ребенок и две женщины погибли при пожаре в доме в Ульяновске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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По уточненной информации, двухлетний ребенок и две женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске, еще три человека пострадали. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Все пострадавшие госпитализированы.

«25 жильцов спасены на пожаре в Ульяновске. Еще 20 человек эвакуированы. Пожарные МЧС России уже ликвидировали открытое горение на 200 кв. м», — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

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Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде возникло сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в гостинице «Волга» в городе организован пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают специалисты соцзащиты.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области назвали предварительной причиной пожара хлопок в одной из квартир. Там добавили, что огонь уничтожил имущество жильцов. Погибшим ребенком оказался мальчик. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

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