Пожарная участь: кто виноват в гибели девушек на квесте в Махачкале

Причиной гибели двух девушек в квест-клубе в Дагестане могло стать отсутсвие контроля за деятельностью организации, полагают опрошенные «Известями» эксперты. Сейчас стандарт для функционирования квестов распространяется только на их детские категории. В ночь на 22 июля в развлекательном заведении Махачкалы случился пожар, унесший жизни двух посетительниц. Одна из них скончалась в ожоговом центре, другая задохнулась продуктами горения. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании опасных услуг. По версии следствия, аниматор во время игры поджег перчатку и бросил ее на емкость с бензином. Он задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы, указали юристы.

В огненной ловушке

В Махачкале задержали аниматора квест-клуба, в котором случился пожар, унесший жизни двух девушек, сообщили в Следственном комитете . Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля. По версии следствия, молодой человек поджег во время игры перчатку и кинул на емкость с бензином, из-за чего в помещении произошел пожар. В этот момент там находились две девушки 19 и 25 лет.

В результате возгорания одна из них получила ожоги 97% тела и скончалась в больнице после нескольких часов в отделении интенсивной терапии. Вторая умерла от отравления продуктами горения, еще один мужчина получил ожоги.

Квест «Дом ужасов» в Махачкале Фото: соцсети

Один из очевидцев происшествия, проходивший свой этап хоррор-квеста в соседней комнате, рассказал «Известиям», что по сюжету девушка была прикована наручниками. Однако, по его словам, взаимодействия с огнем не должно было быть.

— Он поджег перчатку и водил рукой перед участником, — сказал собеседник редакции. — Как говорят хозяин и администратор, в сценарии этого не было. Он ( аниматор) взял канистру с собой в комнату, где была девушка и переборщил с бензином.

Ожоговый центр Республиканской клинической больницы им. А.В. Вишневского, куда были доставлены пострадавшие Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мужчина отметил, что увидел выбегающего из комнаты актера квеста в момент, когда в ней уже виднелось пламя . Подруга семьи одной из погибших, журналист, писатель и советник муфтия Республики Дагестан Айна Гамзатова в своем Telegram-канале рассказала, что одна из девушек погибла, пытаясь помочь пострадавшей.

По ее словам, муж одной из погибших и еще один посетитель вынуждены были силой выбивать дверь и на ощупь искать огнетушитель. Также Айна Гамзатова задалась вопросом — почему администратор не следил за происходящим по камерам наблюдения и где в этот момент был сотрудник с огнетушителем?

Клуб «ужасов»

По данным «Известий», владельцем квест-клуба числится дагестанский игрок КВН Гусейн Ибрагимов. По крайней мере, именно ему принадлежит ИП, работающее в зрелищно-развлекательной сфере. Мужчина довольно популярен в соцсетях, а местным он известен еще и как ведущий свадеб и торжественных мероприятий.

Отзывы об организации неоднозначные — есть как позитивные, так и резко негативные.

«Ужасный квест, пускают детей без взрослых, нет документов, надевают мешки, привязывают людей без предупреждений. Актеры трогают детей, хотя было сказано, что трогать запрещено» , — написала одна из посетительниц.

Задержанный аниматор на допросе в СК РФ Фото: пресс-служба СК РФ

По информации источника «Известий», работниками квеста числятся трое человек — это аниматор, оператор и кассир. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов уже поручил проверить соблюдение требований безопасности организацией.

— Проверим безопасность самого здания по линии архитектуры, имущественных и земельных отношений, — сказал он журналистам. — Также проверим, какие отношения были с организацией, которая осуществляла деятельность и с хозяевами здания. Кроме того, по линии гражданской обороны проверим, соблюдались ли меры безопасности для посетителей организации.

Сотрудник СК РФ около квест-клуба, где произошел пожар Фото: пресс-служба СК РФ

Расследование дела взяла на контроль прокуратура.

— Прокуратурой организована проверка в связи с пожаром в квест-комнате в Махачкале. В ходе названных мероприятий будет дана оценка соблюдения федерального законодательства в деятельности организатора квест-игр , — сказал заместитель прокурора Ленинского района города Махачкалы Валерий Гаммаев.

Что грозит организаторам

В марте 2024 года вступил в силу ГОСТ для проведения детских квестов, напомнил «Известиям адвокат Владимир Петропавловский. Однако, по его словам, для взрослых пока такой меры не разработали.

— Никаких четких норм, регулирующих именно квесты, нет, — отметил он. — Есть ГОСТ по детским квестам, но он больше общего характера.

Организаторы квестов должны, прежде всего, соблюдать правила техники безопасности, сказал «Известиям» эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Нельзя применять легковоспламеняющиеся технологии и оборудование для открытого огня в помещениях, которые для этого не предназначены , подчеркнул эксперт.

— Можно возразить, что в торговых центрах есть рестораны с открытыми мангалами, но для них установлены специальные требования , — напомнил Константин Кузнецов.

Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

В случае, если нарушение требований безопасности повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, виновным грозит лишение свободы на срок до десяти лет, напомнил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, законодательство в сфере регулирования деятельности квест-румов пока недостаточно развито. Отсутствие четких стандартов безопасности и механизмов контроля создает благоприятную почву для недобросовестных предпринимателей, ставящих прибыль выше безопасности клиентов.

Проблема усугубляется тем, что многие квест-румы работают нелегально или полулегально, не имея необходимых разрешений и не соблюдая требования пожарной безопасности. Это создает серьезные риски для посетителей , которые зачастую не осознают опасность ситуации, в которую попадают, добавил юрист.