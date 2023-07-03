«Быть хорошим вампиром лучше, чем плохим человеком»

После выхода сериала дети говорят, что их папа работает вампиром, признается Артем Ткаченко. Актер уверен, что судьба его не наказывает за многочисленные роли в мистических картинах. Завидует сам себе и знает, что в Голливуде у него есть двойник с «Оскаром». Он не считает многочисленные картины, в которых снимается, готов вести корпоративы и отправиться в Сибирь за золотом. Об этом накануне выхода сериала «Там, где цветет полынь» в онлайн-кинотеатре KION Артём Ткаченко рассказал в интервью «Известиям».

«Иногда внешняя привлекательность ничего не значит»

— Вы сыграли одну из главных ролей в мистическом сериале «Там, где цветет полынь». Это не первая работа в таком жанре. Что вас привлекает в мистике?

— Этому сериалу предшествовала почти мистическая история в моей семье. Роман Ольги Птицевой, который лег в основу сценария, привлек сначала мою жену. Когда мне предложили сценарий одноименной мистической драмы, сказал ей про это. И оказалось, супруга недавно прочла эту книгу. Не могу сказать, что это мое чтиво, но в целом мне понравилось. Захотелось попробовать поучаствовать в съемках сериала по роману.

— Ведьма в фильме говорит, что она преклоняется перед красотой и молодостью. Ваши герои в кино часто очень хороши собой. Как вы относитесь к красоте?

— Иногда внешняя привлекательность ничего не значит, и зачастую внутренняя наполненность и красота выигрывают у картинки. Как может нормальный человек относиться к красоте, если он зрячий? Разве нельзя не восхищаться заснеженными вершинами, бушующим морем, рассветом? А красотой любимого человека, который просыпается утром в хорошем настроении? А детьми, бегущими по полю?

Я считаю, что без красоты нет жизни, и по-прежнему верю в то, что она должна спасти мир. И спасет.

«Там, где цветет полынь» Фото: KION

— А к своей внешности вы как относитесь?

— Я никогда не рассматривал себя через призму красоты. В каждом человеке есть прекрасное и уродливое, и я не исключение.

— Некоторым вашим коллегам небезразлично, как они выглядят в кадре. И об этом всерьез думают мужчины. Прибегают даже к услугам пластических хирургов.

— Это точно не про меня. А то, как выглядеть в кадре, зависит от роли. И потом, о какой красоте все-таки речь? Есть красота Алена Делона. Есть красота Бельмондо. Другая красота, но от этого не менее привлекательная. Такую красоту принято называть харизмой. Это и есть внутренняя красота, как мне кажется. Как мне кажется, в актерстве на первый план должны выходить не самолюбование, а профессиональные качества.

«Хотелось бы верить, что в жизни у меня все-таки положительное обаяние»

— Вы стали кумиром подростков после сериала «Вампиры средней полосы». Дети, как губка, впитывают, примеряют на себя. Хороший ли это пример для подражания?

— Если исключить некоторые эпизоды, где мой герой пытается вывести расу вампиров, потому что они не совсем детские. Но, собственно говоря, сериал «16+». Если эти сцены исключить, то в целом это неплохой пример для подражания, потому что герои-то наши во многом лучше, чем люди в этой картине. Поэтому быть хорошим вампиром лучше, чем плохим человеком.

— Не прилетало ли вам за то, что снимались во всякой чертовщине?

— Какая разница, какого жанра кино, в котором снимаешься —мистика это или комедия? По большому счету это же так, как и у детей, — игра, дурачество. Мне прилетать может за какие-то взрослые косяки. Например, за грубые слова членам семьи, за бестактное поведение. А может, просто плохая погода или, как там принято говорить у женщин, ретроградный Меркурий. И тогда прилетает. Но за сыгранные мною роли мне прилететь не может.

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» Фото: START

— Вам кажется, артисты немного дети?

— Ну, учитывая, что мы всю жизнь во что-то играем, мы — много дети.

— Как ваши дети отнеслись, что папа ходит на работу пить кровь?

— С юмором. Они уже понимали, что это кино, фантазия и не по-настоящему. А после выхода сериала дети говорят, что их папа работает вампиром. Но опять же подчеркиваю, что они говорят с юмором.

— Ваше амплуа можно назвать «саркастический интеллектуал с отрицательным обаянием». Насколько вам близки такие качества в жизни?

— Хотелось бы верить, что в жизни у меня все-таки положительное обаяние. Ну а к сарказму отношусь с вниманием. Если ты действительно обладаешь острым чувством юмора, разве это плохо? По-моему, это очень нужное и важное качество. Главное, чтобы эти шутки оставались юмором и не превратились в ядовитые злобные насмешки.

— Когда только начали снимать «Вампиров средней полосы», их сравнивали с «Сумерками». Вы не поклонник этой саги?

— Нет, я не был поклонником «Сумерек», видел фильм лишь отрывками. Там люди превращаются в оборотней, и это настоящий ужастик с любовными и драматическими линиями . А у нас легкая, семейная, авантюрная комедия.

Фото: START

— Будет ли продолжение у этого сериала?

— Пока сложно сказать. Но хочется верить, что будет продолжение у «Вампиров средней полосы». По крайней мере так говорят сценаристы. И хотелось бы, чтобы в следующем сезоне Жан Иванович еще больше раскрылся как герой, чтобы были препятствия, которые ему пришлось преодолевать, решения, которые пришлось принимать.

— За последний год вы снялись в 13 фильмах. Вы — один из самых снимаемых актеров. Не устали?

— Во-первых, нужно понимать, что невозможно сняться в 13 главных ролях за год. В это число входят картины, где ты снимаешься по знакомству у своего друга, у тебя полсмены, и надо сказать одну фразу. Или небольшая роль, где у меня три-четыре съемочных дня. Я статистику не веду. Сниматься в кино — моя работа. А подсчеты пусть ведут статистики.

— У вас есть райдер?

— Вода в туалете вагончика. Такой у меня райдер. Ну а вообще, это все шутка. Главное, чтобы можно было руки мыть, салфетки влажные, удобства для отдыха и место, где перекусить. Но я не капризный, так уж воспитали.

— Вы родом из Калининграда. Сейчас в этом регионе активно развивают кинопроизводство. Часто ли вас приглашают сниматься на родине?

— Нет. Пока только один раз мне удалось там поработать. Во втором сезоне «Преступления» снимался с Пашей Прилучным и с Дашей Мороз.

«Больше боишься не умереть, а никогда не встретить людей, которых любишь»

— Где вы любите отдыхать?

— Этой зимой я был в Азии. И наконец исполнил свою мечту — съездил в город мертвых в Индии Варанаси. Ну и, конечно, Калининград.

— А откуда у вас мечта побывать в городе мертвых?

— Интерес к Варанаси возник много лет назад, когда я, будучи еще юным, встретился со своим другом, художником Сергеем Игнатьевым и он показал мне свои фотографии из Варанаси. И рассказал, что завернутого в саван человека несут на погребальный костер, при этом они танцуют, поют радостные песни, и каждый вечер в этот день уже несколько сотен лет проходит великий праздник Пуджа, когда люди преподносят дары Святому Гангу. А в центре города, на берегу реки, происходит открытая кремация людей. Для меня это было настолько страшно, дико и завораживающе, я не понимал, почему мы плачем, а они танцуют и смеются . Наверное, всё началось с этого. Мне захотелось увидеть этих людей, я понял, что они одинаково восхваляют и жизнь, и смерть. А смерть, может быть, даже больше, словно они живут ради смерти.

— Как это — жить ради смерти?

— Жить ради смерти — это, конечно, громко сказано, но в Индии действительно так. Большинство индусов живут с мечтой умереть именно в Варанаси и быть там кремированными. И если это происходит именно в этом месте, то считается, что заканчивается цикл твоих жизней, душа выходит из колеса сансары и ты получаешь свободу навсегда.

Актер Артем Ткаченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— А вы боитесь смерти?

— (Смеется.) Какой экзистенциальный вопрос!

— Раз смеетесь — значит, не очень боитесь.

— Больше боишься не умереть, а никогда не встретить людей, которых любишь. Мы боимся неизвестности и расставания. А кто может спокойно к этому относиться и не испытывать страха?

— Ну, наверное, люди просветленные.

— Я не настолько воцерковлен, чтобы быть знакомым с такими людьми, которые в своей жизни успели сделать всё, что хотели, чтобы им было не страшно уходить из жизни.

— Вы окончили Щепкинское театральное училище. Не хочется вернуться в альма-матер и играть на сцене Малого театра?

— У меня с театром сложные отношения. В Малый пока не звали. Не знаю, что меня должно там заинтересовать. Честно сказать, я не был там тысячу лет.

— Вас не привлекает классический репертуарный театр?

— Если это Андрон Кончаловский, то, наверное, такой театр меня бы привлек. Я бы хотел с ним поработать.

— У вас есть внешнее сходство с голливудским актером, обладателем «Оскара» Эдрианом Броуди. Вы не хотели бы с ним встретиться?

— А я уже встречался с ним. Однажды на Московском кинофестивале он прилетал к нам. Встреча была в кинотеатре. Эдриан Броуди спускался по лестнице, а я поднимался. И действительно мы друг друга увидели. Встретились удивленными взглядами. Не знаю, что подумал он, но я подумал: «Ого, ничего себе, это же Эдриан Броуди». Вряд ли он подумал: «Ого, ничего себе. Да это Артём Ткаченко».

«Я понял, что Юля Пересильд — совершенно героическая девушка»

— Кому вы можете позавидовать?

— Я завидую сам себе, потому что всё у меня прекрасно: работа есть, в семье порядок. Все живы и здоровы.

— А коллегам, которые получают интересные роли?

— Нет. Скорее приходят мысли: «А справился бы я с такой ролью, как бы я ее сыграл?» Хочется верить, что это не зависть.

— А вы готовы зарабатывать ведением корпоративов?

— У меня был опыт проведения каких-то торжеств, концертов, мероприятий, фестивалей. Не могу сказать, что это моя история. Но конферанс — хороший опыт. В целом мне он понравился, потому что это и волнительно, интересно, есть момент импровизации и юмора.

А по поводу корпоративов — смотря у кого.

— Кому бы не отказали?

— Тому, кто мне приятен, чье творчество уважаю или мне нравится, какую роль эти люди играют в нашем обществе. Ну и за это должны заплатить, это же работа.

— Сейчас остановлены многие международные проекты, но некоторым удается наладить сотрудничество с западными кинокомпаниями. Нет ли у вас перспективы копродукции с иностранцами?

— Пока не наклевывается. Не скажу, что меня это тяготит. Мне вполне хватает занятий на моей Родине. Мне нравится, что делают мои российские коллеги, как развивается наша киноиндустрия. Это обнадеживает, потому что свежо, смело и двое из моих коллег даже слетали в космос. Где еще, как не в России, такое возможно?

— А у вас не было порыва отправиться на орбиту?

— Я как раз вчера посмотрел «Вызов» и понял, что Юля Пересильд — совершенно героическая русская девушка. Она и коня бы смогла остановить в космосе. Я бы не осмелился туда отправиться. Я ж по гороскопу земной знак — Телец. Мне здесь хорошо, травку потоптать.

Фото: открытая киностудия «Лендок» Кадр из тизера фильма «Золото Умальты»

— Сколько фильмов у вас в работе?

— Это не секрет, но я, честно, не знаю. Бывает такое, что ты пять лет назад снялся в картине, и она никак не может выйти. А бывает, что пять картин подряд. Сейчас есть довольно интересный проект — фильм «Золото Умальты» режиссера Андрея Богатырева. Это истерн про золотую лихорадку, про поиск сокровищ. Приключенческое кино, основанное на реальной истории. Время действия — начало XX века. Место — Сибирь, река Умальта .

— Чего же остается хотеть Артёму Ткаченко, у которого всё хорошо?

— Сейчас у нас у всех одна мечта — мечта о мире.