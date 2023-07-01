Полная шляпа: как Форд в последний раз сыграл Индиану Джонса

Блокбастер «Индиана Джонс и колесо судьбы» вышел в мировой прокат 29 июня. Это пятая и заключительная часть франшизы: Форд больше не будет играть Джонса. «Известия» уже посмотрели фильм. В российских кинотеатрах он появится не раньше следующей недели. Внимание, спойлеры!

Прощание Форда с Джонсом

Первые 30 минут новинки возвращают зрителей в прошлое: молодой Джонс борется с нацистами за обладание очередным могущественным артефактом на крыше мчащегося поезда — всё в лучших традициях франшизы. Затем бодрый тон сменяется печальной реальностью настоящего. 1969 год, герой Форда — пожилой профессор, в жизни которого всё идет наперекосяк: он налегает на алкоголь, его жена Мэрион ушла, а работа не приносит удовольствия.

В очередное приключение его втягивает археолог-любительница Хелена Шоу (ее сыграла Фиби Уоллер-Бридж). Вместе им предстоит заполучить Колесо судьбы — реликвию, которую создал Архимед. С его помощью можно путешествовать во времени. А главным врагом снова выступил нацист, с которым Джонс уже сталкивался. Он желает с помощью колеса победить во Второй мировой войне. Так что знакомая фанатам формула в новинке выдержана. После инопланетян в «Хрустальном черепе» перемещения во времени кажутся более умеренной фантастикой.

Изначально приключения Индианы Джонса должны были закончиться на «Последнем крестовом походе», но случился «Хрустальный череп». Концовка четвертой части намекнула, что новым героем франшизы станет сын Джонса Мэтт (его сыграл Шайа ЛаБаф), но из «Колеса судьбы» становится известно, что юноша погиб во время войны во Вьетнаме. Отсюда проблемы Джонса с выпивкой и конфликт с женой. Теперь легендарный археолог — ворчливый мужчина на закате жизни, который морщит нос от идеи ввязаться в очередную заварушку, но судьба вынуждает его снова взяться за легендарные кнут и шляпу.

Фото: Walt Disney Pictures

Роль авантюриста ложится на плечи Хелен Шоу, которая будто бы становится отражением молодого Джонса: энергичная, находчивая и всегда готова влезть в очередную передрягу. На контрасте этих двух героев строится комедийная составляющая блокбастера.

«Колесо судьбы» — последний фильм приключенческой франшизы: Харрисон Форд не молодеет (ему уже 80 лет), и исполнять трюки уже не так просто, вместе с ним постарел Индиана Джонс. И если в «Хрустальном черепе» постоянные трюки выглядели условно правдоподобно, то в новинке это вызывает только улыбку. Но поклонникам франшизы будет приятно увидеть, как Форд вновь взбирается на коня, сражается с нацистами и мотается по всему миру в поисках древностей, как в старые добрые времена.

После премьерного показа блокбастера на Каннском кинофестивале актер плакал под пятиминутные овации, прощаясь с ролью археолога-авантюриста. Вот и концовка получилась трогательная и сентиментальная — Джонс, считающий, что никому больше не нужен, воссоединяется с любимой женой. Поцелуй, занавес, легендарная шляпа.

Что сказали зрители

Критики встретили новинку без особого восторга: на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 67% на основе 245 рецензий. Из них 163 положительные и 82 негативные. А вот зрителям блокбастер понравился — 88% . Скорее всего, на оценке сказались чувство ностальгии, возвращение Харрисона Форда и попытка соответствовать духу оригинальной трилогии.

Большинство недовольных новинкой критиков сходится на том, что «Колесо судьбы» — лишняя часть в завершенной франшизе. Они также отмечают, что Джеймс Мэнголд (он выступил режиссером новинки) не смог уловить ту магию, которая была у лент под руководством Спилберга. Также многих оттолкнуло излишнее использование компьютерной графики, которой пытались «омолодить» Форда. Но рецензенты отмечают, что новинка получше, чем «Хрустальный череп».

Фото: Walt Disney Pictures

« В «Колесе судьбы» есть обрывки этого заветного наследия франшизы, но Мэнголд — не Спилберг. Бывалый Форд всё такой же обаятельный, но Инди — это не та роль, которую нужно исполнять в течение 41 года» , — написал Джонни Олексински из New York Post.

«Это энергичная, но довольно безрадостная картина, которая больше напоминает ностальгическую чепуху», — написал Оуэн Глейберман из Variety. Он также добавил, что новинка не сравнится с «Последним крестовым походом», который он считает одним из лучших блокбастеров последних 45 лет.

Довольные рецензенты пишут, что «Колесо судьбы» — не такое захватывающее кино, как предыдущие приключения Джонса. Но ностальгия по Харрисону Форду, его харизме и игре помогает увидеть в новом блокбастере яркие и впечатляющие элементы. И именно из-за легендарного актера стоит смотреть пятую часть.

Джонс попал в Сеть

Приключенческий блокбастер вышел в широкий прокат 29 июня, но в некоторых странах показы начались уже 28 июня. Экранная версия на иностранных языках появилась в Сети в тот же день, а пиратские копии на английском опубликовали на торрентах только 30-го. Качество, правда, оставляет желать лучшего.

В России новинка с Харрисоном Фордом официально выходить не будет, но, как это было с другими западными релизами, «Колесо судьбы» доберется до отечественных зрителей с задержкой. Первые сеансы должны состояться уже 6 июля, но в некоторых кинотеатрах дата показов стоит значительно позже — 20 июля.

В Якутске приключенческую новинку можно посмотреть в кинотеатре «Лена» на проспекте Ленина. В афише указана дата — с 6 июля, но приобрести билеты или посмотреть расписание пока нельзя.

Фото: Walt Disney Pictures

Сеть кинотеатров Mori Cinema (Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Волгоград, а также города ближайшего Подмосковья) обещает показать фильм 20 июля. Об этом сообщается в их социальных сетях. Аналогичная дата указана на сайте иркутского New Cinema. Но и в них приобрести билеты пока нельзя. Но не везде указана конкретная дата: например, в сети «Империя Грез» новый «Индиана Джонс» указан в разделе «Скоро в кино». Такая же ситуация в «Мираж Синема». В других кинотеатрах, в которых традиционно предсеансовым обслуживанием показывают западные релизы, «Джонса» еще нет, но всё может измениться уже через неделю.