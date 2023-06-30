Восстание машин: (Не)Идеальные роботы — больше, чем люди

Среди главных новинок предстоящего уикенда сразу два научно-фантастических фильма: комедия «(Не)Идеальные роботы» и триллер «Больше, чем люди». Также в прокат выходят «Мэгги Мур(ы)» с Джоном Хэммом и японская мелодрама «Личная жизнь», которую номинировали на «Золотого льва». Казахстанский кинематограф покажет россиянам спорт-драму «Паралимпиец». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Больше, чем люди»

16+

Режиссер: Эйприл Маллен

В ролях: Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Маса Лиждек, Эммануэль Кабонго, Саманта Гелт, Конрад Коутс

Новинка собрала сразу несколько всемирно известных актеров. Главную роль исполнил Робби Амелл, игравший в сериале-хите «Ведьмак». В ансамбле также Джордана Брюстер (франшиза «Форсаж»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и звезда «Аватара» Сэм Уортингтон. По духу «Больше, чем люди» напоминает «Бегущего по лезвию» и «Я, робот», тему восстания машин подают через экзистенциальный триллер.

Лента рассказывает, что могло бы произойти, если бы андроидов-репликантов освободили от законов робототехники, придуманных американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым. На фоне стремительного развития нейросетей, искусственного интеллекта и современных технологий задумка актуальна.

По сюжету девушка Фэй потеряла мужа Эвана. Чтобы справиться с утратой, она решает приобрести передового автономного андроида, который бы заменил ей возлюбленного. По законам жанра хакер дарует роботу свободу воли и планирует сделать то же с разумными машинами по всему миру. Теперь человечеству угрожает восстание репликантов.

«(Не)Идеальные роботы»

18+

Режиссеры: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс

В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд, Пол Юревич, Дэвид Грант Райт, Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Кристофер Дж. Буззел, Саманта Эшли

В числе сценаристов новинки — Энтони Хайнс, работавший над абсурдными комедиями «Борат» и «Бруно». Шуток ниже пояса в «Роботах» предостаточно, но до «Евротура», «Мальчишника» и «Американского пирога» новинка недотягивает. В основу фильма легла книга Роберта Шекли «Мой двойник — робот», вышедшая в 1973 году, но фантастическая комедия сильно отличается от оригинала — от него осталась только общая задумка.

Чарльз и Элейн используют нелегальных роботов-двойников. Ему андроид помогает искать девушек, а ей — выпрашивать подарки у богатеньких ловеласов. По случайному стечению обстоятельств разумные машины встречаются, влюбляются и восстают против своих хозяев. Теперь предприимчивой парочке придется объединиться и подавить бунт.

«(Не)Идеальные роботы» — типичная романтическая комедия, в которой андроиды учат людей человечности. Задумка, конечно, не нова, а сюжет местами предсказуем, но это не делает ленту плохой: фильм развлекает и не напрягает, а постоянный поток шуток и нелепые герои заставят зрителя улыбнуться.

«Личная жизнь»

16+

Режиссер: Кодзи Фукада

В ролях: Фумино Кимура, Вин Морисаки, Кэнто Нагаяма, Томорово Тагути, Хирона Ямадзаки, Акари Фукунага, Мисудзу Канно, Марика Ямакава, Атом Сунада, Тэтта Симада

Кодзи Фукада — именитый японский режиссер и обладатель приза Каннского кинофестиваля 2016 года за фильм «Фисгармония» (номинация «Особый взгляд»). Премьера его новой мелодрамы «Личная жизнь» состоялась на Венецианском кинофестивале наряду с «Китом» и «Банши Инишерина», но «Золотого льва» картина, увы, не забрала. Сюжет, как ни странно, основан на популярной песне японской джазовой певицы Акико Яно Love Life.

Задумка «Личной жизни» во многом похожа на «Фисгармонию»: в обеих картинах в жизни героев врывается человек из прошлого, который нарушает сложившийся уклад. По сюжету Таэко и ее возлюбленный Дзиро живут в счастливом браке. Неожиданно девушка встречает пропавшего несколько лет назад бывшего мужа и отца ее сына. Он глухонемой, остался без дома, и Таэко решает приютить его. Случайная встреча обнажает конфликт и недосказанность между супругами.

«Паралимпиец»

16+

Режиссер: Алдияр Байракимов

В ролях: Аскар Ильясов, Жалгас Жангазин, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Асланбек Жанузаков, Оксана Борисова, Роман Жуков, Арафат Карабаев, Тимур Билалов, Алнура Жуматаева

В последние годы казахстанский кинематограф переживает период подъема. В начале июня в российский прокат вышла спортивная драма Ернара Нургалиева «Вперед!», теперь эстафету принял «Паралимпиец» Алдияра Байракимова. Главную роль исполнил Аскар Ильясов — звезда сериалов «Нулевой пациент» и «Эпидемия». Лента уже имеет несколько регалий: в 2022 году она выиграла Гран-при XX международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski, удостоилась награды XI международного кинофестиваля «Кино без барьеров». Аскар Ильясов получил приз за лучшую мужскую роль на Международном фестивале стран ШОС в Мумбае. В фильме также снимались члены паралимпийской сборной Казахстана.

В основу сюжета легла история первого казахстанского лыжника-чемпиона Александра Колядина, который завоевал золотую медаль на зимних Паралимпийских играх 2018 года после ампутации правой ноги. Но новинку нельзя назвать биографией — история главного героя отличается от жизни реального спортсмена.

По сюжету молодой и перспективный лыжник Маскат с детства мечтает завоевать олимпийскую медаль, но из-за аварии он лишается ноги и вылетает из сборной. Спортсмен выбирается из депрессии после предложения попробовать свои силы на Паралимпийских играх.

«Мэгги Мур(ы)»

18+

Режиссер: Джон Слэттери

В ролях: Джон Хэмм, Тина Фей, Мика Сток, Ник Мохаммед, Хэппи Андерсон, Николас Азарян, Мэри Холлэнд, Уна Рош, Эллисон Данбар, Луиса Краузе

Это вторая режиссерская работа Джона Слэттери (звезда сериалов «Безумцы» и «Миссис Америка»). Главные роли достались Джону Хэмму, Нику Мохаммеду и Тине Фей.

События разворачиваются в американской глубинке. Шериф и его помощник сталкиваются с необычным случаем: в их городе за одну неделю находят мертвыми сразу двух женщин с идентичными именами — Мэгги Мур. Полицейский дуэт понимает, что оба убийства связаны, и пытается разобраться в случившемся. Сюжет основан на реальном случае: в 2000 году в Хьюстоне с разницей в три дня нашли тела двух женщин — обе Мэри Моррис. Дело до сих пор не раскрыли.

Зрители с самого начала картины знают, кто стоит за убийствами. Весь фильм — игра в кошки-мышки непутевых преступников и чудаковатых полицейских. Лента делает упор на черный юмор, одновременно сочетая в себе элементы комедии, триллера и детектива.