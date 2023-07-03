Рибейты — не волк: российское кинопроизводство уходит в регионы

В 2023 году вырос интерес производителей к съемкам в отдаленных областях страны — на Алтае, в Свердловской области, Якутии. По оценкам главы департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрия Давиденко, в ближайшие пару лет региональные фильмы будут переживать всплеск. Пока съемочный процесс вдали от столиц не отлажен в полной мере, признают участники форума Фонда поддержки регионального кино «Новый вектор» в Калининграде, который проходил с 28 июня по 1 июля. «Известия» побывали на балтийском берегу и выяснили, с какими юридическими казусами сталкиваются регионы при закупке кинооборудования и чем обоснован недостаток кадров на местах.

Кино будет

Съемочные группы сегодня охотно едут в экспедиции, «потому что там есть поддержка региональных властей», подчеркнул Дмитрий Давиденко.

— Думаю, молодые авторы хотят рассказывать свои истории из глубинки или из своего родного края, где они выросли. Зритель понимает эти истории, потому что они искренние и настоящие. Якутия стала замечательным примером развития регионального кино. В дальнейшем мы на примере Якутии увидели развитие кинематографа в Калининграде, Перми, Свердловской области, — сказал он «Известиям».

Много снимают и в Татарстане: около 10 игровых фильмов в год плюс документальные, добавила ведущий научный сотрудник ВГИК и член отборочной комиссии Международного фестиваля мусульманского кино в Казани Нина Кочеляева. Тем не менее этот регион редко выходит за рамки своих потребностей.

— Их кино интересно внутри региона, и это связано со спецификой менталитета. «Микулай» немножко вырвался, и это довольно любопытная картина, но она совершенно не татарская. А вот фильм «823-й километр» — как раз татарская история, — поделилась с «Известиями» Кочеляева.

На кинофорум «Новый вектор» в Калининград приехало около 200 человек из более чем 40 регионов РФ, а также зарубежные коллеги из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Италии и Ирана. В программу вошли картины из Бурятии, Хакасии, Татарстана, Башкортостана, Алтая, Карачаево-Черкесии.

Перспективы развития кинопроизводства в областях кажутся участникам форума неплохими: несколько лет назад основными кинематографическими точками в России были две столицы, а сегодня снимают даже на Алтае.

Давиденко подчеркнул: регионы должны находить средства на развитие местных студий, чтобы продюсеры приезжали и снимали кино.

— Будет ли в следующем году или через два года 70% (от отечественного кинорынка. — «Известия») — посмотрим, — добавил он. Рибейты, т.е. система компенсаций, — серьезная мотивация для кинопроизводителей, при этом, отмечает чиновник, деньги потом остаются в регионах.

В продюсерском сообществе работает старое доброе сарафанное радио, благодаря этому регион, в котором рибейты реально работают, получает шанс на популярность в кинематографических кругах. Правда, в итоге возникает казус: фильмы совершенно разные, а места съемок одни и те же.

— Мы сейчас в Перми снимали «Ивана Семенова», после нас приезжает «По щучьему велению», потом — «Культурная комедия». И все снимают в одной локации. Все берут один и тот же вертолет в аренду. Главный герой и у меня, и у Войтинского скачет по одним и тем же камням. Слава богу, я выхожу раньше, — пошутил режиссер и актер Антон Богданов.

Вопрос локаций решается подготовкой локейшен-туров, но есть еще нехватка оборудования. Съемки проходят плюс-минус в одно и то же время года, и в кинематографических кругах часто грустно шутят на этот счет. Глава АО «Свердловская киностудия» Евгений Григорьев неиронично отметил, что он и Алексей Федорченко буквально снимают свои проекты по очереди: «У нас в Екатеринбурге если снимаю я, то Федорченко не снимает. И наоборот, потому что комплект света один, а специалистов по светобазе полтора».

— Мы пришли в студию 2,5 года назад. Не было ни одной камеры. Мы купили последнюю модель Arri — LF — для игрового кино, я на нее снимал. Роскошную камеру Canon Mark III, на нее снимают документалисты, — рассказывает Евгений Григорьев. — Кое-что подобрали по осветительному оборудованию, но его надо чинить. Это большой чек, мы пока не можем. Есть гримерная, костюмы, реквизит. Есть съемочный павильон — его, правда, пришлось восстанавливать. У нас 22 тыс. кв. м, на которых может разместиться несколько съемочных групп.

Чтобы организация кинематографии была не продюсерским центром, а киностудией, у нее должен быть закрытый контур хотя бы по одной единице, добавил кинематографист.

— Мы не стремимся сделать рентал, где будет 25 камер разных модификаций. Мы должны иметь камеры, чтобы киностудия просто могла самостоятельно пройти весь технологический цикл, — подчеркнул Григорьев.

Оставить нельзя вывезти

Хотя регионы готовы выделять средства на закупку оборудования и предлагать льготные кредитные ставки для этих целей, на практике система сталкивается с непростым юридическим механизмом. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал «Известиям», что при покупке оборудования по запросу киностудий есть риск, что они его увезут — и тогда в самом регионе ничего не останется.

— Есть Калининградский фонд поддержки предпринимателей — институциональная структура, которая дает разные виды кредитов под разные цели. Их ставка всегда ниже, чем в банке. У нас была сессия с продюсерами, мы их спросили, что им нужно, они говорят: «Оборудование, свет, звук». Всё стационарное, тяжело возить туда-обратно. Мы были готовы дать им кредит на это до 100 млн рублей под 1–2% ставки. Но потом мы задались вопросом юридического механизма. Оказалось, есть риски. Как мы защитимся от того, что московская, скажем, киностудия приедет, зарегистрирует «дочку» в Калининграде, получит кредит, купит оборудование и уедет с ним обратно в Москву? Ведь основной офис там, поток там, проекты основные тоже там. В Калининграде, скажем, восемь проектов в год, а в Москве — 58, и они смогут там больше заработать на оборудовании, купленном за наш счет, — объяснил Андрей Ермак.

Запретить вывозить оборудование нельзя, выдвинуть критерий в духе «даем льготный кредит только калининградцам» — тоже, ведь это повод для антимонопольной службы наведаться в регион. Решение проблемы министр видит в создании подведомственной структуры — в Калининграде ею может стать общественное пространство Baltica Cinema, куда войдут съемочные павильоны. Их, в свою очередь, можно будет «загрузить нужным оборудованием, которое никуда не уедет». По словам Андрея Ермака, реализацию проекта местные власти готовы профинансировать суммой 700 млн рублей, но не единовременно, а «частями, года за три».

Хотя в рамках форума не раз звучали положительные отклики о калининградском опыте работы в кинопроизводстве, количество проектов растет довольно медленно — до темпов Москвы и Санкт-Петербурга региону пока далеко. Весной здесь снимались сериал «ГДР» от НТВ и Wink, второй сезон сериала «Оффлайн», документальное кино «Полет над Калининградом» и сериал Первого канала «Момент истины». Суммарно в 2022 году было снято 11 проектов. В 2023-м в работе пока только четыре, но Андрей Ермак уверен, что к концу года число вырастет до 12–13.

Раскадровка по спецам

Еще один краеугольный камень — профессиональное образование. Режиссеров, сценаристов и продюсеров выпускается по несколько сотен ежегодно, но индустрия сталкивается с недостатком представителей вторых профессий. Это проблема не только для столицы, но и для регионального кинопроизводства.

— У нас есть множество замечательных, талантливых авторов, которые готовы генерировать идеи. Но нужны еще помощники операторов, гримеры, осветители. Мы столкнулись с проблемой недостатка представителей вторых профессий, без которых невозможно снять кино. Чем больше у нас будет таких образовательных программ, тем больше будет регионального кино, — объяснил «Известиям» Давиденко.

Евгений Григорьев поддержал коллегу, отметив, как быстро кинематографисты научились правильно питчить свои фильмы и сериалы: «Нас уже научили классно защищать свои проекты, классно бы научить еще и снимать». По его мнению, это вопрос образования на высших курсах, а не на краткосрочных, и «в регионах людям некуда пойти» учиться.

Антон Богданов уверен: достаточно от года до трех, чтобы заполнить кластер молодых специалистов, но «хорошо бы, чтобы за это время восполнялась и техника, на которой они смогут стать профессионалами».

Прогнозировать сроки, в течение которых рынок наполнится достаточным количеством специалистов второго звена, довольно сложно: постоянно увеличивается количество съемок в регионах, эта потребность будет сохраняться, дополнила Нина Кочеляева.

— Важно придумать гибкую схему, которая позволит наполнять рынки необходимыми трудовыми ресурсами. Ульяновск, столкнувшись с нехваткой кадров, открыл в своем колледже нужные специальности. Но не все государственные учреждения берутся за такие специальности. Возможно, следует сделать это в формате частной школы для специалистов второго звена — как в киношколе «Студия 24», — отметила Кочеляева в беседе с «Известиями».

Обе проблемы регионального кинопроизводства, так или иначе, затрагивают всю российскую киноиндустрию, включая столичную: на рынке взаимосвязаны и количество оборудования, и количество кадров, и финансирование того и другого. Хотя инициативы по наполнению индустрии кадрами и оборудованием существуют и применяются на практике, они остаются точечными: по крайней мере, сейчас, пока региональный кинорынок фрагментарен и лишен ритмичности. Появится системность — возникнет и наиболее адекватная модель работы, отмечают собеседники «Известий».