В Казахстане саранча заполонила два района Костанайской области

В Казахстане два района Костанайской области пострадали от нашествия саранчи. Об этом 2 июля сообщила газета Liter.kz со ссылкой на пресс-службу областной территориальной инспекции министерства сельского хозяйства Казахстана.

В Сети распространились видео, на которых запечатлены полчища саранчи в Жангельдинском и Амангельдинском районах Костанайской области. Вся дорога буквально усыпана вредителями.



В ведомстве отметили, что ежедневно проводят защитные мероприятия против саранчи. Ситуацию осложняют погодные условия, которые осложняют проведение химической обработки, — дождь, сильный ветер и высокие температуры.



Для защиты посевов задействованы шесть наземных вентиляторных опрыскивателей, две единицы авиации и пять газогенераторов. Они меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы.



Специалисты отмечают, что наибольшая площадь распространения саранчи отмечена в Жангельдинском районе — 241,978 тыс. га, из них обработано 226,043 тыс. га. В Амангельдинском районе она составила 14,275 тыс. га и была полностью обработана.



Зафиксировано перемещение насекомых на приграничные территории Наурузумского района, в том числе на посевы сельхозтоваропроизводителей. Однако в инспекции подчеркнули, что значительного ущерба не выявлено.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что в Волгоградской области зафиксировали нашествие насекомых в хуторе Краснодонском Иловлинского района. В регионе для борьбы с саранчой используют авиацию. Специальные вещества распыляют с воздуха. От этих насекомых было обработано более 2 тыс. га площади. Уточнялось, что в ближайшее время начнется обработка от вредителей еще порядка 2 тыс. га.



Ранее, 5 июня, в Россельхозцентре заверяли, что саранча не представляет угрозы продовольственной безопасности Волгоградской области. Сообщалось, что площадь выявленных очагов составляет сотые доли процента от общего объема земель сельхозназначения.