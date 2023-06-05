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В Волгоградской области начали борьбу с нашествием саранчи

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В Волгоградской области начали обрабатывать сельскохозяйственные земли от нашествия саранчи. Ликвидация насекомых ведется в четырех районах, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» в понедельник, 5 июня.

В региональном комитете сельского хозяйства заявили, что ситуация с саранчовыми контролируемая. Так, сегодня идет обработка небольших участков на полях Среднеахтубинского, Быковского и Палласовского районов. Здесь саранча уже вышла из кубышек, но еще не встала на крыло. Насекомые находятся в той стадии развития, когда действие препаратов наиболее эффективно.

Также идет локализации небольших очагов возле хуторов Авилов и Белужино-Колдаиров Иловлинского района. Специалисты обработали около 50 га. 5 июня обработают порядка 20 га вблизи Гончаровского сельского поселения Палласовского района.

В «Россельхозцентре» заверили, что на сегодняшний день саранча не представляет угрозы продовольственной безопасности региона. Площадь выявленных очагов составляет сотые доли процента от общего объема земель сельхозназначения.

Однако жители хуторов Иловлинского района жалуются, что саранча практически уничтожила урожай на огородах. В первые дни июня люди самостоятельно вели борьбу с вредителями, но справиться с полчищами не смогли.

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