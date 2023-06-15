Авиацию подключат к борьбе с саранчой в Волгоградской области
В Волгоградской области используют авиацию для борьбы с саранчой. Специальные вещества будут распылять с воздуха.
Нашествие насекомых зафиксировали в хуторе Краснодонском Иловлинского района.
Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на местных жителей, саранча заполонила все вокруг. Люди снимают вредителей на видео, чтобы показать масштаб проблемы. Саранча встречается не только в полях или на участках вдали от строений, но и в непосредственной близости от домов.
В регионе от этих насекомых обработали более 2 тыс. га площади. Удалось локализовать очаги в Быковском, Иловлинском, Ленинском, Палласовском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах. В ближайшее время начнется обработка от вредителей еще порядка 2 тыс. га.
Ранее, 5 июня, в «Россельхозцентре» заверяли, что саранча не представляет угрозы продовольственной безопасности Волгоградской области. Сообщалось, что площадь выявленных очагов составляет сотые доли процента от общего объема земель сельхозназначения.