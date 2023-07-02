Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

В Twitter расширят временное ограничение на чтение постов. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск в своем аккаунте в субботу, 1 июля.

В его посте говорится, что верифицированные аккаунты ограничат чтением 10 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 1 тыс. твитов, новые неверифицированные аккаунты — 500.

Изначально ограничения были установлены на уровне шести тыс., 600 и 300 соответственно.

Маск указал, что данная мера вводится для борьбы со скрепингом — автоматизированным сбором массивов данных.

30 июня стало известно, что для просмотра контента и профилей в социальной сети Twitter теперь необходимо зарегистрироваться. На данный момент, если незарегистрированный пользователь захочет посмотреть твит, на сайте появится предложение войти в систему или зарегистрировать учетную запись в соцсети.

Маск и ранее вводил новшества в своей социальной сети. Так, 10 мая он заявил, что в Twitter появится функция видео- и аудиозвонков. В этот же день было добавлено сквозное шифрование личных сообщений. До этого, 14 апреля, бизнесмен объявил о запуске монетизации контента в Twitter. Он указал, что американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.



Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.