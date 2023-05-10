В Twitter появится функция видео- и аудиозвонков

Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков. Об этом в среду, 10 мая, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

«Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал предприниматель в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, Маск заявил, что уже с сегодняшнего дня будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, дополняет «Газета.Ru».

До этого, 14 апреля, Маск объявил о запуске монетизации контента в Twitter. Он указал, что американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент, — от длинных текстов до многочасовых видео. Также Маск отмечал, что в течение первого года авторы каналов будут получать прибыль от подписок в полном объеме.

В том же месяце Маск сменил логотип Twitter на собаку из мема Doge. По данным агентства Bloomberg, эта акция принесла +30% криптовалюте DogeCoin.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.