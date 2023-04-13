Маск объявил о запуске программы монетизации контента в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в Twitter. Об этом в четверг, 13 апреля, он сообщил в своем аккаунте.

«Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы — от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на «Монетизацию» в настройках», — написал Маск.

Владелец Twitter уточнил, что в течение первого года пользователи будут получать средства, уплаченные подписчиками, полностью за вычетом комиссии платежных систем.

Маск также сообщил, что Twitter будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов авторов, создающих свой собственный контент. При этом он добавил, что «войти или выйти» с платформы можно в любой момент.

Ранее бизнесмен изменил имя в своем аккаунте на ник Гарри Больц (Harry Bolz). Пользователи заметили изменения 10 апреля. Никаких объяснений, почему он назвался другим именем, Маск не привел.

Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки по покупке компании составила $44 млрд. Сразу после этого Маск уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. Ранее, 24 февраля 2022 года, доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса.