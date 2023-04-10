Маск поменял имя в Twitter на ник «Гарри Больц»

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск изменил имя в своем аккаунте в социальной сети на ник «Гарри Больц» (Harry Bolz). Пользователи заметили изменения 10 апреля.

Никаких объяснений, почему бизнесмен назвался другим именем, в аккаунте нет.

Ранее 8 ноября 2022 года бизнесмен отреагировал на блокировку аккаунта комика Кэти Гриффин, у которой было более 2 млн подписчиков, словами о том, что выдавать себя за другого человека — плохо. Эта фраза стала реакцией на новость о том, что Гриффин сменила имя своей страницы в соцсети на ник «Илон Маск».

Сайт Книги рекордов Гиннеса 30 марта сообщил, что аккаунт Илона Маска в Twitter стал самым читаемым в социальной сети: число подписчиков Маска достигло 133 млн через пять месяцев после покупки платформы. С момента заключения сделки на него подписалось более 23 млн пользователей.

Маск возглавил Twitter 28 октября 2022 года после покупки компании. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. После этого соцсеть ждали изменения. В частности, бизнесмен распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.