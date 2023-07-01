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Twitter ограничит возможность бесконечно листать ленту

Маск ограничил чтение постов в Twitter
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Twitter вводится временное ограничение на чтение постов. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск в своем аккаунте в субботу, 1 июля.

«Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением 6 тыс. постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — написал он.

Однако владелец соцсети отметил, что количество постов, которые можно посмотреть, в скором времени увеличится. Маск указал, что данная мера вводится для борьбы со скрепингом — автоматизированным сбором массивов данных.

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30 июня стало известно, что для просмотра контента и профилей в социальной сети Twitter теперь необходимо зарегистрироваться. На данный момент, если незарегистрированный пользователь захочет посмотреть твит, на сайте появится предложение войти в систему или зарегистрировать учетную запись в соцсети.

Маск и ранее вводил новшества в своей социальной сети. Так, 10 мая он заявил, что в Twitter появится функция видео- и аудиозвонков. В этот же день было добавлено сквозное шифрование личных сообщений. До этого, 14 апреля, бизнесмен объявил о запуске монетизации контента в Twitter. Он указал, что американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.

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