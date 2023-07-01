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Маск ввел новую «чрезвычайную» меру в Twitter

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Для просмотра контента и профилей в социальной сети Twitter теперь необходимо зарегистрироваться. Об этом 30 июня сообщило агентство Bloomberg.

На данный момент, если незарегистрированный пользователь захочет посмотреть твит, то на сайте появится предложение войти в систему или зарегистрировать учетную запись в соцсети.

Однако пользователи еще могут видеть записи, которые появляются в поисковой системе Google или встроены в другие сайты. Владелец соцсети Маск заявил, что данный запрет временный, уточняет «Газета.Ru».

«У нас было так много грабежа данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!» — написал он.

В Twitter долгое время была предусмотрена функция отправки публикаций людям, у которых нет учетных записей в данной соцсети.

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Маск и ранее вводил новшества в своей социальной сети. Так, 10 мая он заявил, что в Twitter появится функция видео- и аудиозвонков. В этот же день было добавлено сквозное шифрование личных сообщений. До этого, 14 апреля, бизнесмен объявил о запуске монетизации контента в Twitter. Он указал, что американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.

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