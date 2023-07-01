Эксперт призвал обратить внимание на семью показавшей сигнал о помощи девочки

Профайлер-верификатор Алексей Крутилин 1 июля в беседе с «Известиями» проанализировал семью девочки, подавшей международный сигнал о помощи в эфире передачи Первого канала.

По его словам, логично воспринимать поданный сигнал девочки, как жест о помощи.



«Это не спонтанный жест был, заготовленный. Девочка взрослая, относительно понимает, что приехало телевидение и какие-то люди увидят этот жест», — сказал он.



Также профайлер обратил внимание на рисунок мамы, который изобразила девочка.



«Это не мама, а абракадабра там нарисована. <…> Рисунок мамы меня привлек, потому что в этом возрасте <…> дети рисуют родителей в более ярких, красочных тонах», — прокомментировал Крутилин.



Эксперт указал и на обстановку дома, в котором проживают дети.



«Показушная везде чистота, ни пылинки, супы наварены <…>. Постановочная сцена. Обычно так в семьях не бывает. Показная религиозность», — заявил он.



Крутилин счел слова девочки о любви к родителям демонстративными. По его мнению, следственным органам имеет смысл заняться более внимательным рассмотрением данного видеоматериала.

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня разведенные родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которого и показали интервью с детьми. История получила широкий резонанс в Сети, когда зрители обратили внимание, что старшая девочка, с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.



Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.



Также детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская сказала, что в отношении семьи организовали дополнительную проверку, несмотря на то, что она уже находится под контролем аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.