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Девочка подала международный сигнал о помощи в эфире Первого канала

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Фото: скриншот
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В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале юная героиня показала международный сигнал о помощи.

Родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество». В эфире показали интервью с детьми разведенной пары. Старшая девочка в ходе беседы с журналистами за спиной младшей сестры согнула большой палец к ладони и обхватила его другими, повторив движение несколько раз. Это международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии Signal for Help, который стал широко известен во время пандемии COVID-19.

В выпуске программы от 21 июня рассказывалось о том, как бывшие супруги оспаривают родительские права друг друга на четырехлетнюю сестру девочки, показавшей жест о помощи.

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