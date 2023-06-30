Девочка подала международный сигнал о помощи в эфире Первого канала

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале юная героиня показала международный сигнал о помощи.

Родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество». В эфире показали интервью с детьми разведенной пары. Старшая девочка в ходе беседы с журналистами за спиной младшей сестры согнула большой палец к ладони и обхватила его другими, повторив движение несколько раз. Это международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии Signal for Help, который стал широко известен во время пандемии COVID-19.

В выпуске программы от 21 июня рассказывалось о том, как бывшие супруги оспаривают родительские права друг друга на четырехлетнюю сестру девочки, показавшей жест о помощи.

Ранее, 5 мая, в Ингушетии предъявили обвинения женщине, избившей четырехлетнюю дочь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Фигурантку арестовали 1 мая. Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

Ребенка госпитализировали 30 апреля в стабильно тяжелом состоянии, наблюдается положительная динамика. Врачи намерены в дальнейшем перевести ее в ведущие клиники страны.