В Ингушетии арестовали жестоко избившую ребенка мать

В Ингушетии мать, избившая своего четырехлетнего ребенка, заключена под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ 1 мая.

30 апреля в больницу города Малгобек была доставлена девочка со следами истязания. По предварительным данным, увечья ей нанесли мать и бабушка. Вместе с ребенком были госпитализиваны ее пятилетняя сестра и двухлетний брат, но без признаков побоев.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль и поручил руководителю регионального главка ведомства Андрею Коноводу представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках расследования.

«Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

Днем ранее пресс-служба МВД по Республике Ингушетия уточняла, что семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Мать девочки из-за физического недуга не может ухаживать за ребенком, эти обязанности на себя взяла бабушка по материнской линии.

В правительстве региона сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.