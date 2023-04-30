В Ингушетии мать и бабушку заподозрили в избиении четырехлетней девочки

В малгобекскую больницу в Ингушетии поступила четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку по данному факту, они подозревают мать и бабушку ребенка в нанесении ей травм. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

«Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Информация об этом своевременно была доведена ПДН МВД по Республике Ингушетия до всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написало ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что мать девочки из-за физического недуга не может ухаживать за ребенком, эти обязанности на себя взяла бабушка по материнской линии.

В настоящее время девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Собранные материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале призвал расследовать факт издевательств над девочкой и наказать виновных. Он также заверил, что после произошедшего будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.

Правительство региона сообщило, что девочка находится в тяжелом состоянии.

«Врачи детской республиканской клинической больницы борются за жизнь девочки», — говорится в сообщении регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в этот день стало известно о задержании семейной пары за убийство восьмимесячного ребенка. Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства супругов. Перед этим они обратились в полицию, пытаясь выдать убийство за похищение. Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону арестовал супругов. Было возбуждено уголовное дело.