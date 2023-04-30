Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону 30 апреля арестовал супругов, обвиняемых в убийстве своей дочери.
Фигуранты уголовного дела пробудут в СИЗО до 28 июня.
По данным следствия, инцидент произошел 28 апреля. 33-летний житель Ростова-на-Дону и его 23-летняя супруга причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, в результате чего она скончалась. После этого родители попытались спрятать тело ребенка.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц»).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела.
О задержании супругов стало известно 30 апреля. Отмечалось, что после того, как обвиняемые спрятали тело девочки, они обратились в полицию с заявлением о пропаже.
Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства семейной пары.