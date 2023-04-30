Семейная пара задержана за убийство младенца в Ростове-на Дону

В Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство восьмимесячного ребенка. Об этом 30 апреля сообщил портал «МВД Медиа».

Останки ребенка следователи обнаружили в ходе осмотра места жительства супругов. Перед этим женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее восьмимесячной дочери.

Выяснилось, что родители причинили девочке травмы, от которых она скончалась, а после спрятали тело и обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 27 апреля, девушка, задержанная по подозрению в убийстве собственного ребенка в электропоезде в Москве, рассказала, что родила в поезде и убила младенца ножницами, после чего выкинула тело в мусорное ведро.

Девушку 1998 года рождения задержали и доставили в подразделение Следственного комитета (СК) РФ ранее в этот день.