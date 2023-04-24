Убившую младенца в электропоезде в Москве женщину задержали

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ совместно с сотрудниками уголовного розыска в понедельник, 24 апреля, установили личность предполагаемой подозреваемой в убийстве младенца на юго-востоке Москвы.

Женщина задержана и доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

«Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения. В ближайшее время ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении пресс-службы главка СК.

Преступление произошло на станции Андроновка (Казанское направление). Ребенка нашли в мусорном баке туалета со множеством ножевых ранений. По факту обнаружения тела новорожденного было возбуждено уголовное дело.

До этого, 19 апреля, СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела четырехмесячного ребенка в мусорном контейнере в Бузулуке. По данным следствия, женщина поняла, что ее ребенок умер дома. Испугавшись ответственности, она избавилась от тела, завернув его в пакет и выкинув в мусор.