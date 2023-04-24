Дело возбуждено после обнаружения тела младенца в электропоезде в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в электропоезде в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) 24 апреля.

Дело возбуждено в отношении матери ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Преступление произошло на станции Андроновка (Казанское направление). Ребенка нашли в мусорном баке туалета со множеством ножевых ранений.

«Во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию», — добавили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники СК выясняют личность матери ребенка и обстоятельства смерти новорожденного.

Ранее, 19 апреля, СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела четырехмесячного ребенка в мусорном контейнере в Бузулуке. По данным следствия, женщина поняла, что ее ребенок умер дома. Испугавшись ответственности, она избавилась от тела, завернув его в пакет и выкинув в мусор.