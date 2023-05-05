В Ингушетии избившей четырехлетнюю девочку матери предъявили обвинение
В Ингушетии предъявили обвинение женщине, избившей четырехлетнюю дочь. Об этом 5 мая сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Инцидент произошел в городе Малгобеке. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, также проведены обыски.
Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
Фигурантку арестовали 1 мая. 30 апреля пресс-служба МВД по Республике Ингушетия уточняла, что семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная.
Ребенка госпитализировали 30 апреля в стабильно тяжелом состоянии, наблюдается положительная динамика. Врачи намерены в дальнейшем перевести ее в ведущие клиники страны.
Вместе с ребенком в больницу доставлены ее пятилетняя сестра и двухлетний брат, но без признаков побоев.