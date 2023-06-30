Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи

Омбудсмен Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи в эфире Первого канала

30 июня 2023, 21:20 0

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко