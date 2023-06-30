Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила МВД и прокуратуру проверить семью девочки, показавшей жест о помощи в эфире Первого канала.
«Направлены официальные запросы в региональные ведомства: прокуратуру, управление МВД, профильные министерства, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о необходимости проверки обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе детского омбудсмена 30 июня.
Также проверку организовали следователи.
В выпуске передачи «Мужское и женское» на Первом канале от 21 июня девочка подала сигнал о помощи. Ее родители стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на ее четырехлетнюю сестру.
История получила в Сети широкий резонанс, когда зрители обратили внимание на жест ребенка — с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, старшая девочка за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.
Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.