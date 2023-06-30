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Семью показавшей жест о домашнем насилии девочки поставили на контроль

Органы опеки поставили на контроль семью девочки, показавшей жест о домашнем насилии в эфире Первого канала
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Органы опеки поставили на контроль семью девочки, показавшей в эфире Первого канала международный сигнал о помощи при домашнем насилии. Об этом говорится в пятницу, 30 июня, в документах, которые есть в распоряжении «Известий».

В результате проверок установлено, что мать девочки проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к своим детям. Женщина не соблюдает рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье. Подчеркивается, что мать проявляет физическое и психологическое насилие над ребенком.

Карен — отец сестры девочки, показавшей жест, — уже несколько лет судится с бывшей супругой, так как та не позволяет дочери видеться с ним. В ответ на вопрос «Известий» о ситуации в семье, мужчина рассказал о своих подозрениях.

«Мое субъективное мнение, что дети нуждаются в помощи. В моем распоряжении есть ряд документов, которые подтверждают, что мать ребенка ведет себя агрессивно с детьми», — сказал он.

По словам мужчины, он обратился на телевидение, так как местные органы власти бездействовали. Его беспокоит и сожитель бывшей жены.

«Ее нынешний сожитель избил ее родителей — отчима и маму. Там чуть до убийства не дошло, люди вынуждены были свой дом покинуть, сейчас живут в другом месте в силу того, что просто боятся за свою жизнь и здоровье», — добавил он.

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Ранее в этот день в передаче «Мужское и женское» на Первом канале девочка подала сигнал о помощи. Родители девочки стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на четырехлетнюю сестру девочки.

В эфире программы показали интервью с детьми разведенной пары, где старшая девочка, с улыбкой рассказывая как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

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